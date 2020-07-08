Sırbistan'da karantina kararı sokağa döktü

Sırbistan'da son günlerde artan koronavirüs (Covid-19) vakaları ve beraberindeki ölümlerin ardından, hükümetin tekrar karantina kararı alması sonucu halk sokağa döküldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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