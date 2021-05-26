Sırbistan'da kazı çalışmalarının tamamlandığı toplu mezarda en az 9 kişinin iskelet kalıntısına ulaşıldı - Son Dakika

Sırbistan'da kazı çalışmalarının tamamlandığı toplu mezarda en az 9 kişinin iskelet kalıntısına ulaşıldı

26.05.2021 16:47
Sırbistan'da kazı çalışmalarının tamamlandığı toplu mezarda en az 9 kişinin iskelet kalıntısına ulaşıldı, System.String[]

Sırbistan'ın Raska şehrine bağlı Kizevak bölgesindeki bir taş ocağında, eski uydu görüntüleri sayesinde ulaşılan toplu mezardaki kazı çalışmaları tamamlandı.

Sırbistan'ın Raska şehrine bağlı Kizevak bölgesindeki bir taş ocağında, eski uydu görüntüleri sayesinde ulaşılan toplu mezardaki kazı çalışmaları tamamlandı.

Kosova'daki savaştan (1998-1999) kalma toplu mezarda, Kosovalı Arnavutlara ait olduğu ve savaşta bu bölgeye naklediği düşünülen en az 9 kişinin iskelet kalıntısına ulaşıldığı bildirildi.

Geçen yıl kasımda başlayan kazı çalışmalarının tamamlanmasına ilişkin açıklamada bulunan Sırbistan Kayıp Kişiler Komisyonu Başkanı Veljko Odalovic, toplu mezar alanındaki kazıların sona erdiğini ifade ederek, "En az 9 kişiye ulaştığımızı düşünüyoruz. Nihai rakam, Lahey'den gelecek raporda belli olacak." dedi.

Kosova'da da 6 alanda benzer çalışmaların yürütüleceğine işaret eden Odalovic, Kosova'da 350 iskelet kalıntısının kimlik tespiti için beklediğini söyledi.

Kosova Kayıp Kişiler Komisyonu Başkanı İbrahim Makoli de iskelet kalıntılarının, Kosovalı Arnavutlara ait olduğunu ve savaş sırasında buradaki taş ocağına taşındıklarını ifade ederek, "Buradaki insanlar önce öldürüldü, sonra gömüldükleri yerden çıkartılıp buraya getirildi ve 22 yıl burada saklandı." diye konuştu.

Sırbistan'daki 16 toplu mezardan 5'incisinin açıldığını söyleyen Makoli, diğer mezarların da en kısa sürede açılması talebinde bulundu.

Makoli, bugün kazı çalışmalarının tamamlandığı toplu mezarın, Kosova'nın Skenderaj beldesinde 2014'te açılan ve 54 kişinin iskelet kalıntılarına ulaşıldığı toplu mezarla ilişkili olduğunu vurguladı.

Kosova Savaşı

Yugoslavya döneminde Sırbistan Federal Cumhuriyeti'nin bir parçası olan Kosova'ya, 1974'te özerklik verilse de bu karar 1989'da aşırı Sırp milliyetçisi Slobodan Milosevic tarafından iptal edilmişti.

Yugoslavya'nın dağılma sürecine girmesiyle Kosovalı Arnavutlar, yükselen Sırp milliyetçiliğinden tedirgin olmuş ve daha sonra ülkenin bağımsızlığında önemli rol oynayacak Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) temellerini atmıştı.

Önce Hırvatistan, ardından Bosna Hersek'teki kanlı çatışmalar, 1998'de Kosova'ya da sıçramış, Sırp polisi ile UÇK arasındaki çatışmalar 1998'de başlarken, Milosevic emrindeki Sırp güçleri Arnavut köylerini basarak sivilleri katletmişti.

Sırp güçlerinin Kosova'daki saldırıları, 1999'da 78 günlük operasyon sonucunda NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasıyla son bulmuştu.

Savaşta 8 binden fazlası Arnavut olmak üzere 10 binin üzerinde Kosovalı öldürülürken, 800 bine yakını Arnavut olmak üzere 1 milyonun üzerinde farklı etnik gruplardan Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sırbistan'da kazı çalışmalarının tamamlandığı toplu mezarda en az 9 kişinin iskelet kalıntısına ulaşıldı
Sırbistan'da kazı çalışmalarının tamamlandığı toplu mezarda en az 9 kişinin iskelet kalıntısına ulaşıldı
Sırbistan'da kazı çalışmalarının tamamlandığı toplu mezarda en az 9 kişinin iskelet kalıntısına ulaşıldı
Sırbistan'da kazı çalışmalarının tamamlandığı toplu mezarda en az 9 kişinin iskelet kalıntısına ulaşıldı
Sırbistan'da kazı çalışmalarının tamamlandığı toplu mezarda en az 9 kişinin iskelet kalıntısına ulaşıldı

Sırbistan, İskelet, Kosova, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan'da kazı çalışmalarının tamamlandığı toplu mezarda en az 9 kişinin iskelet kalıntısına ulaşıldı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Sırbistan'da kazı çalışmalarının tamamlandığı toplu mezarda en az 9 kişinin iskelet kalıntısına ulaşıldı - Son Dakika
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