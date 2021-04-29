Sırbistan'da Kızılyıldız şampiyonluğu garantiledi
29.04.2021 23:19
Sırbistan Süper Ligi'nde konuk ettiği Vojvodina'yı 1-0 yenen Kızılyıldız, bitime 4 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Sırbistan Süper Ligi'nde konuk ettiği Vojvodina'yı 1-0 yenen Kızılyıldız, bitime 4 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Başkent Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Sinisa Sanicanin'in 13. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 kazanan Kızılyıldız, 32. şampiyonluğunu ilan etti.
Ligde 34 hafta sonunda 98 puana ulaşarak şampiyon olan Kızılyıldız, üst üste 4. kez bu mutluluğu yaşadı.
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