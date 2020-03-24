Sırbistan'da koronavirüs tedbirleri - Fuar alanı hastaneye dönüştürüldü - Son Dakika

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Sırbistan'da koronavirüs tedbirleri - Fuar alanı hastaneye dönüştürüldü
6 saat önce
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki kitap fuarı alanına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) semptomları gösteren hastaların bakımı için Savunma Bakanlığınca 3 bin yatak yerleştirildi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki kitap fuarı alanına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) semptomları gösteren hastaların bakımı için Savunma Bakanlığınca 3 bin yatak yerleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:58 Kaynak: AA
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