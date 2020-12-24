Sırbistan'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı - Son Dakika

Sırbistan'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı

24.12.2020 13:45
Sırbistan'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı, System.String[]

Balkan ülkesi Sırbistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama başladı.

Balkan ülkesi Sırbistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama başladı.

Pfizer/BioNTech aşısının 4 bin 800 dozdan oluşan ilk partisinin 22 Aralık'ta ulaştığı Sırbistan'da, bugünden itibaren öncelikle yaşlı bakım evlerinde kalanların aşılanması yapılacak.

Sırbistan'da ilk aşıyı başkent Belgrad'da Başbakan Ana Brnabic oldu. Brnabic'in ardından Çalışma Bakanı Darija Kisic Tepavcevic de aşı oldu.

Başbakan Brnabic, salgının sona erdirilmesi noktasında bugünün Sırbistan için çok önemli olduğunu belirtirken, Bakan Kisic Tepavcevic ise Sırbistan'ın Balkanlar'da aşılamayı başlatan ilk ülke olduğunu kaydetti.

Bu arada, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Sırbistan İlaç ve Tıbbi Malzeme Ajansının 24 bin doza onay verdiği ve kalan dozların da en kısa sürede ülkeye ulaştırılacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, daha önce yaptığı açıklamada, şubat ayı sonuna kadar 350 bin doz aşının ülkeye getirilmesini planladıklarını belirtmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı - Son Dakika


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