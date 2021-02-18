Sırbistan'da Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 1 milyonu geçti - Son Dakika

Sırbistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılananların sayısının 1 milyon 18 bin 937 olduğu bildirildi.

Sırbistan hükümetinin açıklamasında, 19 Ocak'ta kitlesel aşılamaya geçen ülkede aşılananların sayısının 1 milyon 18 bin 937'ye ulaştığı ifade edilirken, 9 Şubat'ta ikinci doz aşılamaya başlayan Sırbistan'da bu sayının da 400 bine yaklaştığı belirtildi.

Ülke ayrıca, "Our World In Data" internet sitesinin verilerine göre, Avrupa'da nüfusa oranla en çok doz aşı yapan ikinci ülke olurken, dünyada altıncı sırada yer aldı.

Balkanlar'da aşı çalışmalarına ilk başlayan ülke olan 7 milyon nüfuslu Sırbistan, komşu ülkeler Kuzey Makedonya ve Karadağ'a da aşı yardımında bulundu.

Teknoloji Bakanı Nenad Popovic de hafta sonu Rusya'nın Sputnik V aşısının 50 bin dozunun Sırbistan'a ulaşacağını söyledi.

Bu arada, Sırbistan'da vaka sayısı 426 bin 487, virüse bağlı can kaybı sayısı da 4 bin 277 olarak kaydedildi. Ülkede Kovid-19 tespit edilen 31 bin 536 kişi iyileşti.