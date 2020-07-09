Sırbistan'da Kovid-19 tedbirlerine karşı gösteriler sürüyor (2) - Son Dakika

Sırbistan'da Kovid-19 tedbirlerine karşı gösteriler sürüyor (2)

Sırbistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açıklanan yeni tedbirleri protesto etmek amacıyla dün akşam başkent Belgrad'da başlayan gösteriler, bugün diğer şehirlere de yayılarak devam etti.

Sırbistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açıklanan yeni tedbirleri protesto etmek amacıyla dün akşam başkent Belgrad'da başlayan gösteriler, bugün diğer şehirlere de yayılarak devam etti.

Son dakika: Koronavirüs 3 ülkede etkisini yitirmiyor! 24 saatte 2492 kişi hayatını kaybetti
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi

Dün akşam çok sayıda polis ve göstericinin yaralandığı protesto eylemleri bugün Belgrad'ın yanı sıra Nis, Kragujevac ve Novi Sad gibi diğer büyük şehirlerde de yapıldı.

Belgrad'daki ulusal meclis binası önünde toplanan binlerce gösterici, polisin güvenlik kordonunu aşarak binaya girmek isterken, emniyet güçleri göz yaşartıcı gazla göstericilere müdahale etti.

Ülkedeki muhalefet kanadından da destek alan göstericiler, polislere sert cisimler atarken, çıkan arbedede muhalif Özgür Halk Hareketi Başkanı Sergej Trifunovic de başına darbe aldı.

Kovid-19 tedbirlerine tepki amacıyla başlatılan ancak geniş katılımlı hükümet karşıtı protesto gösterilerine dönüşen olaylarda, Novi Sad şehrindeki radyo ve televizyon binasının kapısı taşlarla kırıldı.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bugün düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki barışı ve huzuru hiç kimsenin bozmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

Gösteriler dün akşam başladı

Cumhurbaşkanı Vucic'in ülkedeki Kovid-19 vakalarının yeniden artması üzerine Belgrad'da hafta sonu boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamasının ardından binlerce insan dün akşam saatlerinde meclis binası önünde toplanarak kararı protesto etmişti.

Binaya zorla girmeye çalışan göstericiler ile polis arasında arbede yaşanırken göstericiler, gece boyunca süren protestonun ardından polisin güç kullanması üzerine geri çekilmişti.

Dün akşamki protestolarda 43 polis ve 17 gösterici yaralanmış, 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Sırbistan Karadağ, Belgrad, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 02:24 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Sırbistan'da Kovid-19 tedbirlerine karşı gösteriler sürüyor (2) - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

19:52 "Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 19:46 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı 19:29 İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti 18:46 Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım 18:41 Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü 17:54 12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi 16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:20 Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Son dakika: Koronavirüs 3 ülkede etkisini yitirmiyor! 24 saatte 2492 kişi hayatını kaybetti
08:19
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
07:54
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
07:47
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
07:33
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
07:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
01:19
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
22:52
Irak'ta günlük koronavirüs vaka sayısında rekor artış yaşandı
21:51
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
21:49
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
21:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 09:00:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sırbistan'da Kovid-19 tedbirlerine karşı gösteriler sürüyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]