Sırbistan'da Kovid-19 tedbirlerine karşı gösteriler devam ediyor - Son Dakika

Sırbistan'da Kovid-19 tedbirlerine karşı gösteriler devam ediyor
Sırbistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açıklanan yeni tedbirleri protesto etmek amacıyla salı akşamı başkent Belgrad'da başlayan gösteriler, bugün de devam etti.
Sırbistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açıklanan yeni tedbirleri protesto etmek amacıyla salı akşamı başkent Belgrad'da başlayan gösteriler, bugün de devam etti. Belgrad'daki ulusal meclis binası önünde toplanan göstericiler, önceki günlerde yaşanan şiddet olaylarının önüne geçmek için eylemlerine oturarak devam etmeye karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 21:42 Kaynak: AA
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