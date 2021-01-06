Sırbistan'da Meclis Başkanı ve İçişleri Bakanı Kovid-19'a karşı aşı oldu - Son Dakika

Sırbistan'da Meclis Başkanı ve İçişleri Bakanı Kovid-19'a karşı aşı oldu
06.01.2021 15:41
Sırbistan'da devam eden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama süreci kapsamında, Meclis Başkanı İvica Dacic ile İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin, Rusya'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısını oldu.
Sırbistan'da devam eden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama süreci kapsamında, Meclis Başkanı İvica Dacic ile İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin, Rusya'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısını oldu. Aşının ilk dozunu alan Dacic ile Vulin, açıklamalarda bulundu.
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