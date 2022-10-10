NOVİ PAZAR - Sırbistan'da Mevlit Kandili münasebetiyle program düzenlendi - Son Dakika
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NOVİ PAZAR - Sırbistan'da Mevlit Kandili münasebetiyle program düzenlendi

10.10.2022 23:04

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da, Mevlit Kandili programı düzenlendi.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da, Mevlit Kandili programı düzenlendi.

Sancak İslam Birliği Meşihatı tarafından, Novi Pazar İstanbul Camisi'nde organize edilen programa, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen hafızların yanı sıra Sancak Müftüsü Senad Halitovic, Sancak Meşihatı imamları ve Sinan Bey Medresesi öğrencileri katıldı.

Halitovic, burada yaptığı açıklamada, Mevlit Kandili programını tüm Sancak'ta, Hz. Muhammed'in asla unutulmadığını hatırlatmak için düzenlediklerini kaydetti.

Hz. Muhammed'in hicri takvime göre doğum günü dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen Mevlit Kandili programında, Kur'an-ı Kerim okundu, salavatlar getirildi ve dualar edildi.

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Kaynak: AA

Mevlit Kandili, Sırbistan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NOVİ PAZAR - Sırbistan'da Mevlit Kandili münasebetiyle program düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: NOVİ PAZAR - Sırbistan'da Mevlit Kandili münasebetiyle program düzenlendi - Son Dakika
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