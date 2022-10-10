NOVİ PAZAR - Sırbistan'da Mevlit Kandili münasebetiyle program düzenlendi

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da, Mevlit Kandili programı düzenlendi.

Sancak İslam Birliği Meşihatı tarafından, Novi Pazar İstanbul Camisi'nde organize edilen programa, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen hafızların yanı sıra Sancak Müftüsü Senad Halitovic, Sancak Meşihatı imamları ve Sinan Bey Medresesi öğrencileri katıldı.

Halitovic, burada yaptığı açıklamada, Mevlit Kandili programını tüm Sancak'ta, Hz. Muhammed'in asla unutulmadığını hatırlatmak için düzenlediklerini kaydetti.

Hz. Muhammed'in hicri takvime göre doğum günü dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen Mevlit Kandili programında, Kur'an-ı Kerim okundu, salavatlar getirildi ve dualar edildi.