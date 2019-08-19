Son Dakika Haberleri: Sırbistan'da Osmangazi rüzgârı
Son Dakika Spor Haber

Sırbistan'da Osmangazi rüzgârı

1 saat önce

Osmangazi Belediyespor'un başarılı raketlerinden Orçun Öztürk, 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Sırbistan'da Osmangazi rüzgârı, System.String[]
Osmangazi Belediyespor'un başarılı raketlerinden Orçun Öztürk, 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde düzenlenen 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası, renkli görüntülere sahne oldu. 7 ülkeden toplam 50 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Türk Milli Takımı'nı temsil eden Osmangazi Belediyespor'un başarılı raketi göz doldurdu. Rakipleri karşısında kıyasıya mücadele eden Orçun Öztürk, tek erkekler kategorisinde ikinci, karışık çiftler kategorisinde ise üçüncü oldu. Büyük mutluluk yaşayan Osmangazili badmintoncu, ay yıldızlı ekiple takım ve ferdi müsabakalar neticesinde 1 gümüş, 4 bronz madalyayı aldıklarını söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, ulusal ve uluslararası müsabakalarda Bursa'yı en iyi şekilde temsil eden genç sporcuyu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - BURSA
A Milli Futbol Takımı, Sırbistan Karadağ, Osmangazi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Modric ile video koyan Nusret'e tepki: Sadece ağzını oynatıyorsun
Fransız basını açıkladı: Trabzonspor Sturridge'i Monaco'nun elinden kaptı İran'da erkek kılığında stada girip maç izleyen 6 kadın tutuklandı Gelen teklifleri reddeden 2 futbolcu Ali Koç'u çıldırttı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 15:23:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sırbistan'da Osmangazi rüzgârı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]