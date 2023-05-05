Sırbistan'da çevredekilerin üzerine ateş açılan ve 8 kişinin ölümüne neden olan saldırı için "Kasırga" operasyonu düzenlendi - Son Dakika
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Sırbistan'da çevredekilerin üzerine ateş açılan ve 8 kişinin ölümüne neden olan saldırı için "Kasırga" operasyonu düzenlendi

05.05.2023 08:16

Sırbistan'ın başkenti Belgrad yakınlarında seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa ateş açılması sonucu 8 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi yaralandı. Sırp polisi "Kasırga" isimli operasyon başlatarak teslim olmayan saldırganın etrafını kuşattı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mladenovac'ta, otomatik tüfeği bulunan saldırganın, seyir halindeki araçtan etrafa ateş açması sonucu, ilk belirlemelere göre, 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı kaydedildi.

TESLİM OLMADI

"Kasırga" isimli operasyonun başlatıldığı aktarılan açıklamada, olayı gerçekleştiren 21 yaşındaki U.B'nin etrafının sarıldığı, ancak teslim olmak istemediği ve etrafa ateş açmaya devam ettiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin ve ilk yardım ekiplerinin bölgede olduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Bratislav Gasic, yaşananları "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Sırbistan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

OKULDAKİ SALDIRIDA DA 9 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Sırbistan'da, çarşamba günü de Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda, 7. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki K.K'nin silahla gerçekleştirdiği saldırıda, 8'i çocuk, 1'i güvenlik görevlisi 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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