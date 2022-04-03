Sırbistan'da oy kullanan seçmenler beklentilerini AA'ya anlattı - Son Dakika
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Sırbistan'da oy kullanan seçmenler beklentilerini AA'ya anlattı

03.04.2022 16:44
Sırbistan'da oy kullanan seçmenler beklentilerini AA'ya anlattı

Sırbistan'da oy kullanan seçmenler, dengeli bir politika ile Avrupa Birliği (AB) yolunda ilerleyecek bir değişim beklediklerini ifade etti.

Sırbistan'da oy kullanan seçmenler, dengeli bir politika ile Avrupa Birliği (AB) yolunda ilerleyecek bir değişim beklediklerini ifade etti.

Belgradlı seçmenler, seçim sonrası göreve gelecek yönetimden beklentilerini AA muhabirine aktardı.

Dragan Markoviç seçime geniş çaplı katılım beklentisini dile getirerek "Objektiflik ve demokrasi için daha fazla kişinin oy kullanmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Belgrad Belediyesi düzeyinde bir yönetim değişikliği olacağına inanıyorum ama mecliste ve cumhurbaşkanı seçimi sonucunda yönetimde bir değişiklik olacağını sanmıyorum." diye konuştu.

Ülkeden çok sayıda gencin AB ülkelerine göçtüğünü hatırlatan Markoviç, "Sırbistan'ın yakın gelecekte AB'ye katılmasını umuyorum. Bu, çocuklarımızın yanına gidebilmemiz için gerekli bir dönüm noktası." dedi.

Jelena Nela Solar, beklentisinin parlamentonun çalışmalarında değişiklik olduğunu kaydederek "Mecliste yapıcı tartışmaların ya da tüm yurttaşların faydasına sonuç verecek çalışmaların olması bizim için önemli." ifadesini kullandı.

Sırbistan'ın AB üyeliği perspektifine ilişkin değerlendirmede bulunan Solar, "Bence çok uzak bir yol. Pratik olarak, asla kabul etmek istemeyeceğimiz belirli koşulları kabul etmeden bu pek mümkün olmayacak." yorumunu yaptı.

Seçim sonrası için iyimser olduğunu ve seçimden sonrasının önceki yıllardan daha iyi olacağını savunan Sara Zeljkoviç, "Biraz daha dengeli bir yapı olacak, tek partinin istekleri olmayacak. İyimser baktığım tek şey bu." dedi.

Zeljkovic Sırbistan'ın AB üyelik sürecine ilişkin olarak da "Bence ilerleme için çalışılması gerekiyor." diye konuştu.

Slobodanka Corceviç ise hükümet değişikliği beklemediğini belirterek "Ben ve çevrem mevcut hükümetten memnunuz." değerlendirmesini yaptı.

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Avrupa Birliği, cumhurbaşkanı, Sırbistan, Belgrad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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