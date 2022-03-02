Sırbistan'da parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri 3 Nisan'da yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Sırbistan'da parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri 3 Nisan'da yapılacak

02.03.2022 15:38
Sırbistan'da parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri 3 Nisan'da yapılacak

Sırbistan Meclis Başkanı İvica Dacic, Sırbistan'da parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri için halkın 3 Nisan'da sandık başına gideceğini duyurdu.

Sırbistan Meclis Başkanı İvica Dacic, Sırbistan'da parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri için halkın 3 Nisan'da sandık başına gideceğini duyurdu.

Seçim çalışmalarının bugün itibarıyla başladığını belirten Dacic, parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri için aday listesinin en son 12 Mart gece yarısına kadar teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Dacic, "Seçimlerdeki tüm katılımcılara bol şans diliyorum, sonunda en yüksek karar merci halk olacaktır." dedi.

Sırbistan'da yapılacak seçimlerde iktidardaki Sırbistan Sosyalist Partisi ve Sırp İlerleme Partisinin mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i destekleyeceği belirtildi.

Sırbistan'da 2 Nisan 2017'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimlerini Vucic kazanmıştı.

Ülkede Boşnak ve Macar nüfusun yoğun yaşadığı bölgelerde de sandıktan Vucic birinci çıkmıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten, Taşyapı'nın Sremska Raca-Kuzmin şantiyesine ziyaret Son dakika haberleri... Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten, Taşyapı'nın Sremska Raca-Kuzmin şantiyesine ziyaret Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in duruşması 8 Mart'a ertelendi Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in duruşması 8 Mart'a ertelendi

cumhurbaşkanı, Parlamento, Sırbistan, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan'da parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri 3 Nisan'da yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
15:38 Bu firmaların ürünlerini almayın! Lahmacun diye sakatat, çikolata yerine viagra, dana diye domuz eti satıyorlar! Bakanlık açıkladı
15:37 Aynı ayakkabılarla hem video çekti hem de hırsızlık yaptı! Sonunda yakayı ele verdi
15:33 Ukrayna konser teklif etti! Haluk Levent'ten yanıt geldi: Seve seve, yeri de Filistin olsun
15:29 İngiliz basını: Rus ordusu şaşkın, askerler ağlıyor, bombalama emirlerine uymuyorlar, firarlar yaşanıyor
15:28 TBMM'de Rusya-Ukrayna toplantısı yapılıyor! Toplantıda konuşulanlar devlet sırrı sayılacak
15:25 Ukraynalı doktorların, yaralı Rus askerlere uyguladıkları tedavi övgü topladı!
15:12 Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Herkes eteğindeki taşları döküyor
14:47 Rusya "gece yarısına kadar bekleyeceğiz" dedi, Ukrayna'dan olumlu yanıt geldi! İkinci müzakere bu akşam
14:45 'Oğlum' yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Zeynep oğluyla bağ kurabilecek mi?
14:34 İtalya'dan "Rusya'ya" şaka gibi yaptırım: Dostoyevski de yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 15:45:55. #1.11#
SON DAKİKA: Sırbistan'da parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri 3 Nisan'da yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement