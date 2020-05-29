Sırbistan'da şampiyon Kızılyıldız oldu

Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS), Kovid-19 salgını nedeniyle bu sezon play-off ve play-out turlarının oynanmayacağını, ayrıca küme düşmenin de olmayacağını açıklamıştı.

Ligin 27. haftasında Rad'ı 5-0 mağlup eden Kızılyıldız, bitime 3 hafta kala 31. şampiyonluğunu ilan etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2,5 aydır oynanmayan Sırbistan Süper Ligi, bugünkü 3 karşılaşma ile kaldığı yerden devam etti.

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