Sırbistan'da savaş karşıtı protesto düzenlendi - Son Dakika
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Sırbistan'da savaş karşıtı protesto düzenlendi

06.06.2022 13:32
Sırbistan'da savaş karşıtı protesto düzenlendi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, savaş karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, savaş karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.

"Ruslar, Ukraynalılar, Belaruslular ve Sırplar Savaşa Karşı Birlikte" isimli grubun düzenlediği gösteride, katılımcılar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Belgrad ziyaretinin ancak zarar getirebileceğini belirtti.

Belgrad'da düzenlenen gösteride eylemciler, hava sahasını Lavrov'un uçağına kapatan Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve Karadağ'ı işaret ederek, "Teşekkür ederiz komşular, Sırbistan'ı utançtan kurtardınız" yazılı pankart açtı.

"Belgrad'a değil Lahey'e" yazılı pankartların da taşındığı gösteride, eylemciler, Karadağ, Kuzey Makedonya, Macaristan ve Ukrayna bayrakları dalgalandırdı.

Gösteriye katılımın Lavrov'un Belgrad ziyaretinin iptal olması nedeniyle beklenenin altında olduğunu aktaran grup temsilcisi Cedomir Stojkovic, "Ukrayna'ya karşı savaş suçları ve saldırganlık propagandasının temsilcisi, dost komşu ülkeler sayesinde Belgrad'a gelemedi." dedi.

Stojkovic, Lavrov'un Belgrad'a gelmesinin ülkesi için "zarar verici" ve ülkesindeki Ukraynalı mülteciler açısından "acı verici" olabileceğini dile getirdi.

Bazı vatandaşların tepki gösterdiği eylem, sivil polislerin kontrolünde sorun yaşanmadan sona erdi.

Lavrov'un Sırbistan ziyareti iptal edildi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Sırbistan ziyareti, 3 ülkenin hava sahası engeli koymasının ardından iptal edilmişti.

Sırp medyasındaki haberlerde, Rusya Dışişleri Bakanı'nın Sırbistan ziyaretinin Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın Lavrov'un uçağına geçiş izni vermemesi nedeniyle iptal edildiği kaydedilmişti.

Sırbistan'da savaş karşıtı protesto düzenlendi
Sırbistan'da savaş karşıtı protesto düzenlendi
Sırbistan'da savaş karşıtı protesto düzenlendi
Sırbistan'da savaş karşıtı protesto düzenlendi
Sırbistan'da savaş karşıtı protesto düzenlendi

YORUMLAR
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Üç ülke Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a hava sahasını kapattı! Sırbistan ziyareti başka bir tarihe ertelendi Üç ülke Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a hava sahasını kapattı! Sırbistan ziyareti başka bir tarihe ertelendi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Sırbistan ziyareti iptal edildi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Sırbistan ziyareti iptal edildi
Kaynak: AA

Sırbistan, Belgrad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan'da savaş karşıtı protesto düzenlendi - Son Dakika

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