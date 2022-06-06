Gösteriye katılımın Lavrov'un Belgrad ziyaretinin iptal olması nedeniyle beklenenin altında olduğunu aktaran grup temsilcisi Cedomir Stojkovic, "Ukrayna'ya karşı savaş suçları ve saldırganlık propagandasının temsilcisi, dost komşu ülkeler sayesinde Belgrad'a gelemedi." dedi.

"Belgrad'a değil Lahey'e" yazılı pankartların da taşındığı gösteride, eylemciler, Karadağ, Kuzey Makedonya, Macaristan ve Ukrayna bayrakları dalgalandırdı.

Kaynak: AA

Sırbistan, Belgrad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sırbistan'da savaş karşıtı protesto düzenlendi - Son Dakika

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