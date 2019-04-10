Sırbistan'da Şehir İçi Ulaşıma Türk Sistemi

Türk firması "Kentkart Ege
Elektronik" tarafından geliştirilen şehir içi kartlı ulaşım sistemi, Sırbistan
'ın Kragujevac şehrinde kullanılmaya başladı.
Kragujevac'da düzenlenen törende, şehir içi ulaşımına büyük kolaylık sağlanması hedeflenen ve Türkiye
'deki uygulamalardan örnek alınarak yapılan sistem tanıtıldı.
Törene katılan Türkiye'nin Belgrad
Büyükelçisi Tanju Bilgiç, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hemen her şehrinde şehir içi ulaşımda kartlı sistem kullanıldığını aktararak, bu örneğin Sırbistan'a taşınmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.
Sırbistan'da son dönemde Türk yatırımcıların arttığına işaret eden Bilgiç, "Kragujevac'da da bir tane Türk yatırımı var. Temel hedefimiz Kragujevac'daki Türk yatırımlarını artırmak." dedi.
Kragujevac Belediye Başkanı Radomir Nikolic de şehrin bölgedeki en modern ulaşım sistemine sahip olduğunu vurgulayarak, şehir içi ulaşım için kullanılacak kartlara yakın zamanda müze, galeri ve havuz girişlerinin de dahil edileceğini açıkladı.
Daha önce başkent Belgrad'da da aynı Türk firması tarafından aynı sistemin uygulamaya konulduğunu anımsatan Nikolic, Türkiye örneği sistem sayesinde vatandaşların şehir içi ulaşımını daha çok tercih edeceğini söyledi.
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mazhar Umur Basmacı ise 20 yıldır dünya genelinde hizmet verdiklerini belirterek, Belgrad'ın ardından bugün de Kragujevac'da faaliyete başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.