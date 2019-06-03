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Sırbistan'da sel

45 dakika önce

NOVİ Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu.

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NOVİ Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu.
Ülkede gün boyu etkisini sürdüren şiddetli yağış sonucu meydana gelen seller nedeniyle Sancak bölgesindeki Novi Pazar ve Turin şehirlerinde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.
Novi Pazar Acil Durum Merkezinden yapılan açıklamada, şiddetli yağış sonucu Raska Nehri'ndeki su seviyesinin kritik düzeye ulaştığı belirtilerek, birçok ev ve iş yerini su bastığı kaydedildi.
Tutin Acil Durum Merkezinden yapılan açıklamada da "Balkanlar'ın Sibirya'sı" olarak nitelendirilen Peşter Yaylası'nda etkili olan yağışın nehirlerdeki su seviyesini artırdığına işaret edilerek, Tutin'de mobilya fabrikalarının bulunduğu sanayi bölgesinin sular altına kaldığı belirtildi.
Açıklamada Tutin'de çok sayıda ev ve iş yerinin hasar gördüğü bilgisi de paylaşıldı.
Bu arada, Sırbistan başta olmak üzere Balkanlar genelinde etkili olan şiddetli yağışın yarın da devam edeceği ifade edilirken vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:17 Kaynak: AA
Sırbistan Karadağ, Güncel
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