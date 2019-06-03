Son Dakika Haberleri: Sırbistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu
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Sırbistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu

16 dakika önce

Sırbistan'da gece başlayan şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Sırbistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu, System.String[]
Sırbistan'da gece başlayan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Bazı şehirlerde acil durum ilan edildi.

Şiddetli yağışlardan en çok Novi Pazar, Tutin ve Çaçak şehirleri etkilendi. Novi Pazar şehrinde bulunan Joşanitsa Nehri'nin şiddetli yağışlar sonucu taşmasıyla meydana gelen selde, şehirdeki birçok evi su bastı ve sular altında kalan araçlarda maddi hasar oluştu. Ayrıca, bölge halkı, Raşka Nehri'nin de taşma riskine karşı tedirgin olduğunu söyledi.

Yerel medya, Novi Pazar'ın bazı bölgelerinde nehirlerin taşmasıyla meydana gelen sel nedeniyle Acil Durum Merkezi'nin bir oturum düzenlediğini bildirdi.

Yetkililer ise vatandaşların, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarıldığını belirterek; bölgede acil durum ilan edildiğini ve nehirlerdeki su seviyesinin yakından takip edildiğini açıkladı.

Öte yandan Acil Durumlar Dairesi Başkanı Naser Crnovršanin, Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Biševec ile sabahın erken saatlerinde araziyi ziyaret ettiğini açıkladı.


Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:36 Kaynak: DHA
Sırbistan Karadağ, Dünya
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