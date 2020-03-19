Sırbistan'da sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sırbistan'da sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Sırbistan'da sokaklarda sessizlik hakim

7 saat önce

Sırbistan'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başkent Belgrad sokaklarında sessizlik hakim.Hızla yayılan ve ciddi oranda ölümle sonuçlanan korona virüsü nedeniyle Fransa, İspanya, İtalya, Belçika Irak, Tunus'un yanı sıra Sırbistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sırbistan'da sokaklarda sessizlik hakim, System.String[]

Sırbistan'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başkent Belgrad sokaklarında sessizlik hakim.


Hızla yayılan ve ciddi oranda ölümle sonuçlanan korona virüsü nedeniyle Fransa, İspanya, İtalya, Belçika Irak, Tunus'un yanı sıra Sırbistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Olağanüstü hal ilan edilen Sırbistan'da 26 Nisan'daki yerel ve genel seimler ertelenirken, sınırlarda, hastanelerde ve göçmen merkezlerinde silahlı askerlerin bulundurulması kararı alındı. Başkent Belgrad'da halk evlerinden çıkmazken asker, gece boyunca kontrollerde bulundu.


Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, korona virüs nedeniyle yerel saatle 20.00'den 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı etmişti. Vucic, alınan önlemler kapsamında 60 yaş üzerindekilerin 10.00'dan itibaren sokağa çıkmalarının yasaklandığını söyledi. Vucic, "Bu sorunu ancak ciddi tedbirlerle aşabiliriz. Kanseri aspirinle iyileştiremezsiniz" ifadesini kullanmıştı.


Sırbistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bugüne kadar ülkede 97 vaka tespit edildi. - BELGRAD

Sırbistan Karadağ, Belgrad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:51 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Real Madrid'de Luka Jovic, karantinadan kaçtı
Bakan Albayrak, "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti         
12:32
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı         
11:46
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak         
11:42
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti         
11:41
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı         
11:00
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı         
10:55
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı         
10:25
Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum         
10:16
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı         
09:52
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek         
09:01
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 23:06:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sırbistan'da sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]