- Sırbistan'da sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Sırbistan'da sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

- Sırbistan'da sokaklarda sessizlik hakim

6 saat önce

- Sırbistan'da sokaklarda sessizlik hakim Sırbistan'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başkent Belgrad sokaklarında sessizlik hakim.

- Sırbistan'da sokaklarda sessizlik hakim

BELGRAD - Sırbistan'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başkent Belgrad sokaklarında sessizlik hakim.

Hızla yayılan ve ciddi oranda ölümle sonuçlanan korona virüsü nedeniyle Fransa, İspanya, İtalya, Belçika Irak, Tunus'un yanı sıra Sırbistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Olağanüstü hal ilan edilen Sırbistan'da 26 Nisan'daki yerel ve genel seimler ertelenirken, sınırlarda, hastanelerde ve göçmen merkezlerinde silahlı askerlerin bulundurulması kararı alındı. Başkent Belgrad'da halk evlerinden çıkmazken asker, gece boyunca kontrollerde bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, korona virüs nedeniyle yerel saatle 20.00'den 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı etmişti. Vucic, alınan önlemler kapsamında 60 yaş üzerindekilerin 10.00'dan itibaren sokağa çıkmalarının yasaklandığını söyledi. Vucic, "Bu sorunu ancak ciddi tedbirlerle aşabiliriz. Kanseri aspirinle iyileştiremezsiniz" ifadesini kullanmıştı.

Sırbistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bugüne kadar ülkede 97 vaka tespit edildi.

- Sırbistan'da sokaklarda sessizlik hakim

Sırbistan Karadağ, Belgrad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:15 Kaynak: İHA

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