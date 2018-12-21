Son Dakika Haberleri: Sırbistan'da Tren Okul Otobüsüyle Çarpıştı: 3 Ölü, 22 Yaralı

Sırbistan'da Tren Okul Otobüsüyle Çarpıştı: 3 Ölü, 22 Yaralı

4 saat önce

Sırbistan'ın Nis şehri yakınlarında bir trenin okul otobüsüyle çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Sırbistan'da Tren Okul Otobüsüyle Çarpıştı: 3 Ölü, 22 Yaralı, System.String[]
Sırbistan'ın Nis şehri yakınlarında bir trenin okul otobüsüyle çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Sırbistan'da bir tren, çocukları okula götüren otobüsle çarpıştı. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken 22 kişi yaralandı.

Sırbistan polisi yaralıların en yakın hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Hastanedeki doktorlar yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğunu açıkladı. - BELGRAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:11 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lise Önünde Çıkan 'Yan Bakma' Tartışması Kanlı Bitti! Bir Lise Öğrencisi Yaralandı Cani Baba, Kızını Döven Damadını Boğazından Bıçaklayarak Öldürdü

FETÖ'nün Hücre Evlerinden "F" Serisi Dolar Çıktı Katalanlar Sokağa Döküldü, Barselona Karıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 20:45:08. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sırbistan'da Tren Okul Otobüsüyle Çarpıştı: 3 Ölü, 22 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]