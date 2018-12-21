Sırbistan'da Tren Okul Otobüsüyle Çarpıştı: 3 Ölü, 22 Yaralı
4 saat önce
Sırbistan'ın Nis şehri yakınlarında bir trenin okul otobüsüyle çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Sırbistan
'ın Nis şehri yakınlarında bir trenin okul otobüsüyle çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Sırbistan'da bir tren, çocukları okula götüren otobüsle çarpıştı. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken 22 kişi yaralandı.
Sırbistan polisi yaralıların en yakın hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Hastanedeki doktorlar yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğunu açıkladı. - BELGRAT
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:11 Kaynak: İHA
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