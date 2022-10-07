Sırbistan'da trenin çarptığı 2 göçmen yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Sırbistan'da trenin çarptığı 2 göçmen yaşamını yitirdi

07.10.2022 12:14
Sırbistan'da trenin çarptığı 2 göçmen yaşamını yitirdi

Sırbistan'ın doğusunda Bulgaristan sınırı yakınlarında, tren çarpması sonucu 2 göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sırbistan'ın doğusunda Bulgaristan sınırı yakınlarında, tren çarpması sonucu 2 göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sırbistan polisinden yapılan açıklamada, Pirot-Dimitrovgrad tren hattı üzerinde kaza meydana geldiği belirtildi.

Kazada 2 erkek göçmenin yaşamını yitirdiği, kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği bildirilen açıklamada, Avrupa ülkelerine ulaşmak isteyen göçmenlerin birçoğunun tren hatlarını kullandığı kaydedildi.

Açıklamada, Bulgaristan üzerinden Sırbistan'a giren göçmenlerin buradan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Macaristan, Hırvatistan ve Romanya'ya ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Sırbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan'da trenin çarptığı 2 göçmen yaşamını yitirdi - Son Dakika

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