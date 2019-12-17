Sırbistan'da Türk Dünyası Ezgileri konserine yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sırbistan'da Türk Dünyası Ezgileri konserine yoğun ilgi - Son Dakika

Sırbistan'da Türk Dünyası Ezgileri konserine yoğun ilgi

6 saat önce

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Sırbistan'ın Kragujevac şehrinde düzenlenen Türk Dünyası Ezgileri konseri yoğun ilgi gördü.

Sırbistan'da Türk Dünyası Ezgileri konserine yoğun ilgi, System.String[]

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Sırbistan'ın Kragujevac şehrinde düzenlenen Türk Dünyası Ezgileri konseri yoğun ilgi gördü.

Kazakistan'ın bağımsızlığının 28'inci ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) kuruluşunun 10'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen konseri, çok sayıda Sırp sanatsever ilgiyle izledi.

Kragujevac'taki konsere Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Kazakistan'ın Belgrad Büyükelçisi Gabit Sızdıbekov'un yanı sıra yerel idareciler ve diğer misafirler katıldı.

Büyükelçi Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, bu tür kültürel ve sanatsal faaliyetlerin Türkiye ile Sırbistan'ı daha da yakınlaştırdığını belirterek, Kazakistan'ın bağımsızlığının 28'inci yılını ve aynı zamanda YEE'nin kuruluşunun 10'uncu yılını Sırbistan'da kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'dan ses sanatçılarının da sahne aldığı etkinlikte, konuklar Azerbaycan'ın kamançasını, Kazakistan'ın dombrasını, Kırgızistan'ın komuzunu ve Türkiye'nin bağlamasını da dinleme imkanı buldu.

Türk dünyasından halk ezgilerinin çalındığı konserde, çeşitli yöresel halk oyunları da oynandı.

Balkan şarkılarının da seslendirildiği konserin sonunda, konuklar sanatçılarla fotoğraf çektirdi.

Sırbistan Karadağ, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya'da Türk kökenli milletvekilinin evine taşlı saldırı
Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Son Dakika Haberleri
20:06 ABD ordusundan "Nazi" gafı - Son Dakika
20:05 Kızını ve eşini yaralayan sanık hakim karşısında - Son Dakika
20:04 Eski eşini hastanede bıçaklayan koca hakim karşısına çıktı - Son Dakika
20:02 Bursa'da bebek arabası ve bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
20:00 Beşşar Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 22'ye... - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 20:11:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sırbistan'da Türk Dünyası Ezgileri konserine yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]