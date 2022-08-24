Tolkac, Ukrayna bayraklarının açıldığı yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın içinde bulunduğu savaştan galip çıkacağına inandığını söyledi ve katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Sırbistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sırbistan'da, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü 'Özgürlük Yürüyüşü' ile kutlandı - Son Dakika

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