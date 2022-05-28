Sırbistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
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Sırbistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

28.05.2022 18:01
Sırbistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki kadın dernekleri tarafından Ukrayna'ya destek gösterisi yapıldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki kadın dernekleri tarafından Ukrayna'ya destek gösterisi yapıldı.

Başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık ellerinde "Savaşa son", "Putin'i durdurun" yazılı dövizler taşırken meydana Ukrayna bayrakları asıldı.

Gösteriye katılan aktivist Aida Corovic, Ukrayna'daki savaş mağdurlarıyla empati kurulmadığını ifade ederek "Yıkılan kentlerde bir zamanlar yaşayan insanların sesleri duyulmuyor, yüzleri görülmüyor." dedi.

Belgrad Üniversitesinde akademisyen olarak görev yapan Biljana Stojkovic de hiçbir toprak mücadelesi, siyasi manipülasyon ve oligarşinin insan hayatından daha değerli olmadığını belirterek, "Bir insanı öldürdüğünüzde bütün dünya ölür. Ukrayna'daki insanlarla dayanışma içinde olmalıyız." diye konuştu.

Göstericiler daha sonra, Rusya'nın Belgrad Büyükelçiliğine yürüyerek savaşın sonlandırılmasını içeren talep mektuplarını teslim etti.

Sırbistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi
Sırbistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi
Sırbistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi
Sırbistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Sırbistan, Belgrad, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika


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