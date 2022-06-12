Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, "Ruslar, Ukraynalılar, Belaruslular ve Sırplar Savaşa Karşı Birlikte" grubu Ukrayna'ya destek gösterisi düzenledi.
Başkentteki "Moskova" otelinin yanında toplanan grup, ellerinde "Ukrayna'daki savaşa son" ve "Rusya Putin değildir" yazılı dövizler taşıdı.
Göstericiler, alana Sırbistan ve Ukrayna bayrakları astı.
"Ruslar, Ukraynalılar, Belaruslular ve Sırplar Savaşa Karşı Birlikte" grubunun temsilcisi Peter Nikitin, gösteride yaptığı açıklamada, Ukrayna'da kanlı savaş başlatan Rusya'nın medya özgürlüğü ve ekonomiyi olumsuz etkilediğini ifade etti.
Ukrayna ile dayanışma içerisinde olduklarını dile getiren Nikitin, esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Son Dakika › Güncel › Sırbistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi - Son Dakika