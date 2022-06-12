"Ruslar, Ukraynalılar, Belaruslular ve Sırplar Savaşa Karşı Birlikte" grubunun temsilcisi Peter Nikitin, gösteride yaptığı açıklamada, Ukrayna'da kanlı savaş başlatan Rusya'nın medya özgürlüğü ve ekonomiyi olumsuz etkilediğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sırbistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi - Son Dakika

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