Sırbistan'da yarından itibaren Kovid-19 aşısının üçüncü dozu uygulanmaya başlanacak - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının son günlerde bini aştığı Sırbistan'da, vatandaşların yarından itibaren aşının üçüncü dozunu da yaptırabileceği bildirildi.

Sırbistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Darija Kisic Tepavcevic, yaptığı açıklamada, aşının üçüncü dozunun, aşı işlemi en az altı ay önce tamamlanan tüm vatandaşlara tavsiye edildiğini bildirdi.

Bağışıklığı zayıf olan, organ nakli yapılan, hemodiyaliz tedavisi gören ve 70 yaş üzeri vatandaşların, öncelikli gruplar arasında yer aldığını anımsatan Tepavcevic, aşının üçüncü dozunun zorunlu olmadığını söyledi.

Üçüncü dozun sağlık çalışanlarına da uygulanması gerektiğini vurgulayan Tepavcevic, söz konusu meslek grubunun, Kovid-19'un yayılmasını önleyerek çevresini korumakla yükümlü olduğunu hatırlattı.

Aşılamanın hangi aşılarla yapılacağının ülkede merak konusu olduğunu aktaran Tepavcevic, kitlesel aşılamada aynı üreticiden yeterli sayıda aşı tedarik edemeyen ülkelerin, vatandaşlarına farklı aşıların ikişer dozunu uyguladığını ve bunun da güvenli bir yöntem olduğunu sözlerine ekledi.