Sırbistan'da yeni eğitim öğretim yılı korona tedbirleri kapsamında başladı - Son Dakika

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Okula gelen öğrenciler

Öğrencilerin sırayla sınıflara dağılması BELGRAD - Sırbistan'da eğitim-öğretim yılı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemlerle açıldı.

Belgrad şehrinde bulunan Drinka Pavlovic İlkokulu öğrencileri, okul sıralarına maskeleriyle döndü. Önlemler kapsamında, 30 dakika ile sınırlandırılan derslerin, en fazla 15 öğrenci ile ve sosyal mesafeye uygun biçimde yapılmasına karar verildi.