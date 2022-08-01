Sırbistan'da yeni milletvekilleri ant içerek göreve başladı - Son Dakika
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Sırbistan'da yeni milletvekilleri ant içerek göreve başladı

01.08.2022 16:18
Sırbistan'da yeni milletvekilleri ant içerek göreve başladı

Sırbistan Ulusal Meclisi'nde yeni dönemde görev yapacak milletvekilleri, yemin ederek resmen göreve başladı.

Sırbistan Ulusal Meclisi'nde yeni dönemde görev yapacak milletvekilleri, yemin ederek resmen göreve başladı.

Ülkede 3 Nisan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde meclise girmeye hak kazanan milletvekilleri, Sırbistan Ulusal Meclisi'nde ant içti.

Yeni meclisi oluşturan 250 milletvekili, resmen görevine başladı.

Mecliste, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Birlikte Her Şeyi Yapabiliriz" ittifakının 120 milletvekili bulunuyor.

Meclisten yapılan açıklamada, meclis başkanı, başkan yardımcısı ve genel sekreterin yarın gerçekleştirilecek oturumda seçileceği belirtildi.

3 Nisan Sırbistan seçimleri

Ülkede yapılan seçimde, cumhurbaşkanı ve 250 sandalyeli parlamentonun üyelerinin yanı sıra 12 belediye ve Belgrad dahil olmak üzere iki şehirde yerel yönetimlerin belirlenmesi için oy kullanılmıştı.

Nüfusun 6 milyon 908 bin olduğu Sırbistan'da seçmen sayısı, yurt dışındaki Sırp vatandaşlarıyla 6 milyon 500 bin olarak aktarılmıştı.

Cumhurbaşkanı seçiminde Aleksandar Vucic oyların yüzde 58,55'ini almış, Parlamento seçimlerinde ise Vucic'in Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Birlikte Her Şeyi Yapabiliriz" ittifakının oy oranı yüzde 42,92 olarak kayıtlara geçmişti.

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Kaynak: AA

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