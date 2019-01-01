Sırbistan'da Yılbaşı Kutlamaları
10 dakika önce
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yılbaşı coşkuyla karşılandı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yılbaşı coşkuyla karşılandı. Başkentteki kutlamara katılan binlerce kişi Bajaga grubunun şarkıları ve havai fişek gösterisi eşliğinde 2019'u karşıladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:50 Kaynak: AA
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