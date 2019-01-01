Son Dakika Haberleri: Sırbistan'da Yılbaşı Kutlamaları

Sırbistan'da Yılbaşı Kutlamaları

10 dakika önce

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yılbaşı coşkuyla karşılandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yılbaşı coşkuyla karşılandı. Başkentteki kutlamara katılan binlerce kişi Bajaga grubunun şarkıları ve havai fişek gösterisi eşliğinde 2019'u karşıladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:50 Kaynak: AA

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