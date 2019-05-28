Son Dakika Haberleri: Sırbistan'daki "Balkan Gençlik Okulu Projesi" sona erdi

Sırbistan'daki "Balkan Gençlik Okulu Projesi" sona erdi

1 saat önce

NOVİ Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da düzenlenen Balkan Gençlik Okulu Projesi düzenlenen sertifika programı ile sona erdi.

Sırbistan'daki
NOVİ Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da düzenlenen Balkan Gençlik Okulu Projesi düzenlenen sertifika programı ile sona erdi.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Novi Pazar'da faaliyet gösteren Fener (Svetionik) Derneği tarafından üç ay boyunca devam eden projeye katılan 45 öğrenciye başarı sertifikası takdim edildi.
Fener Derneği Başkanı Mirza Alickovic, törende yaptığı açıklamada, projenin son derece verimli geçtiğini, gençlik okulu projesinin önümüzdeki yıllarda da düzenleneceğini söyledi.
Projeyi başarıyla tamamlayan Emir Palamar da üç ay boyunca çok sayıda araştırma ve bilgi edinme faaliyetlerine katılma fırsatı bulduğunu ifade ederek, "Özellikle edebiyat konusundaki çalışmaları büyük keyif alarak yaptım." dedi.
Bu arada, projeyi tamamlayan öğrenciler için iftar programı da düzenlendi.
Gençlik okuluna katılan lise ve üniversite öğrencileri proje boyunca tarih, sanat, psikoloji, siyasal bilimler, kültür, edebiyat, ekonomi ve hukuk alanlarında yeni bilgiler edindi.
Proje kapsamında Türkiye'yi de ziyaret eden öğrenciler İstanbul, Edirne, Çanakkale ve Ankara'yı ziyaret etti. Ankara'da YTB Başkanı Abdullah Eren ile bir araya gelen öğrenciler kurum hakkında bilgi edindi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:07 Kaynak: AA
Sırbistan Karadağ, Güncel
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