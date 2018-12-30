Son Dakika Haberleri: Sırbistan'daki Hükümet Karşıtı Protestolar

Sırbistan'daki Hükümet Karşıtı Protestolar

56 dakika önce

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı protesto, binlerce kişinin katılımıyla bu hafta da devam etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı protesto, binlerce kişinin katılımıyla bu hafta da devam etti.

Başkentte dördüncü kez toplanan binlerce kişi, İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic'in istifası talebinde bulundu.

Protestoya katılan Sırp oyuncu Branislav Trifunovic, burada yaptığı açıklamada, siyasetçi Oliver Ivanovic'in ölümü ile gazetecilere yapılan saldırıların aydınlatılmasını ve muhalefet kanadına daha fazla söz hakkı tanınmasını istediklerini belirtti.

Trifunovic, Bakan Stefanovic'in istifasını talep ettiklerini yineledi.

Bu arada, Belgrad sokaklarında yürüyen kalabalık ellerinde "Beş milyon kişiyiz", "Verilen sözlere ve söylenen yalanlara son" ve "Hırsızların değil, halkın yanındayız" yazılı dövizler taşıdı.

Üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı protesto olaysız şekilde sona erdi.

Ülkedeki hükümet karşıtı protestolar, dört hafta önce muhalefetteki Sırbistan Solu Genel Başkanı Borko Stefanovic'in saldırıya uğraması nedeniyle başladı. Borko Stefanovic'in, Krusevac şehrinde yapmayı planladığı konuşma öncesinde başına metal bir çubukla vurularak yaralanmıştı.

Muhalefet kanadının aralık ayı başında yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi her cumartesi Belgrad'da toplanma kararı almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:23 Kaynak: AA

Belgrad, Hükümet, Sırbistan Karadağ, Güncel
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