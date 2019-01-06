Son Dakika Haberleri: Sırbistan'daki Hükümet Karşıtı Protestolar

Sırbistan'daki Hükümet Karşıtı Protestolar

1 saat önce

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı protesto, on binlerce kişinin katılımıyla bu hafta da devam etti.

Sırbistan'daki Hükümet Karşıtı Protestolar, System.String[]
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı protesto, on binlerce kişinin katılımıyla bu hafta da devam etti.

Bu hafta beşincisi düzenlenen protestoya katılan göstericiler, "5 milyondan yalnızca biri", "kanlı gömleklere son", "çalınan emekli maaşlarını geri verin", "ordu ve polis hainliği bırakıp anayasa ve halkın yanında dursun" yazılı dövizler taşıdı.

Sırbistan Radyo ve Televizyonu (RTS) Genel Müdürü Dragan Bujosevic'in istifasını talep eden göstericiler, RTS'nin, halkı, protestolar konusunda yanlış bilgilendirdiğini, hayatın gerçeklerini yayınlamak yerine Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in "iftiralarına" yer verdiğini savundu.

Sırp oyuncu Radoslav Milenkovic, burada yaptığı konuşmada, "Sırbistan'da düzenlenen protestoya katılanlar, dünyanın herhangi bir yerinde düzenlenen protestolara katılan sıradan insanlardan daha aptal, daha tembel ve daha hain değildir." ifadelerini kullandı.

"5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla tertiplenen protesto, bu hafta Nis, Kragujevac, Pozega ve Novi Sad şehirlerinde de düzenlendi.

Ülkedeki hükümet karşıtı protestolar, beş hafta önce muhalefetteki Sırbistan Solu Genel Başkanı Borko Stefanovic'in saldırıya uğraması nedeniyle başlamıştı. Stefanovic, Krusevac şehrinde yapmayı planladığı konuşma öncesinde başına metal çubukla vurularak yaralanmıştı.

Muhalefet kanadının aralık ayı başında yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi her cumartesi Belgrad'da toplanma kararı almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:06 Kaynak: AA

Belgrad, Hükümet, Sırbistan Karadağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Ankara İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı! Cumhurbaşkanlığından, New York Times'ın 'Türkiye'den Yurt Dışına Göç' Konulu Yazısına Yalanlama Geldi

Ukrayna'da 2 Türk Kızını Katledip Havaalanında El Sallayan Katil Zanlısının İlk Sözleri: Ben Öldürmedim Bursa'da Sondaj Kuyusunda Zehirlenen İşçilerden Acı Haber: 2 Ölü, 4 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 01:25:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sırbistan'daki Hükümet Karşıtı Protestolar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]