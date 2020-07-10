Sırbistan'daki hükümet karşıtı protestoların dördüncü günü olaylı geçti - Son Dakika

Sırbistan'daki hükümet karşıtı protestoların dördüncü günü olaylı geçti

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yeni salgın tedbirlerinin açıklanmasının ardından başlayan ancak ülke geneline yayılarak geniş katılımlı hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerin dördüncü günü olaylı geçti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yeni salgın tedbirlerinin açıklanmasının ardından başlayan ancak ülke geneline yayılarak geniş katılımlı hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerin dördüncü günü olaylı geçti.

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Bugün de Belgrad'daki ulusal meclis önünde toplanan binlerce gösterici, binanın önündeki polis bariyerlerini yıkarak emniyet mensuplarına ve meclise şişe ve torpil attı.

Protestoları takip eden basın mensuplarına saldırarak onları olay yerinden uzaklaştırmaya çalışan bir grup gösterici, meclis binasının girişinde meşale yaktı.

Sakin başlayan protestolarda bazı grupların şiddete başvurması üzerine, polisin de ek güvenlik tedbirleri aldığı gözlendi.

Meclis binası önünde düzenlenen protestoda, göstericiler arasında çıkan arbedede ise bir kişinin ayağından bıçaklandığı ve bıçaklayan kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bu arada, Anadolu Ajansının (AA) protestoları takip eden serbest foto muhabiri Milos Miskov da göstericilerden attığı tuğla parçasının başına isabet etmesiyle yaralandı. Acil servise kaldırılan Miskov'un sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, Novi Sad şehrindeki protestoda ise göstericiler Novi Sad ile Belgrad arasındaki otoyolu kapamak istese de polisin müdahalesiyle bu girişimlerinden vazgeçti.

Nis şehrinde ise göstericiler şehir merkezinde protesto yürüyüşü yaparak, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Gösteriler 7 Temmuz'da başladı

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ülkedeki Kovid-19 vakalarının yeniden artması üzerine Belgrad'da hafta sonu boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamasının ardından binlerce insan 7 Temmuz Salı günü meclis binası önünde toplanarak kararı protesto etmişti. Binaya zorla girmeye çalışan göstericiler ile polis arasında arbede yaşanırken göstericiler, gece boyunca süren protestonun ardından polisin güç kullanması üzerine geri çekilmişti.

İkinci gününde diğer şehirlere yayılan gösterilerde çok sayıda polis ve gösterici yaralanırken, dün akşamki gösteriler ise olaysız tamamlanmıştı.

Başbakan Ana Brnabic, dün yaptığı açıklamada, salgınla mücadele Belgrad için yeni tedbirler aldıklarını ancak bunlar arasında hafta sonu sokağa çıkma yasağının olmadığını açıklamıştı.

Sırbistan Karadağ, Belgrad, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 23:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan'daki hükümet karşıtı protestoların dördüncü günü olaylı geçti - Son Dakika
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