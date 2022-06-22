Sırbistan'daki ilkokul öğrencilerinin Boşnakları aşağılayan hareketi tepki çekti

Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki bir ilkokulda öğrencilerin, Boşnaklara hakaret içeren milliyetçi Sırp şarkıları eşliğinde dans etmeleri tepki çekti.

Yerel medyada yayımlanan görüntüde öğrencilerin, bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'i aşağılayan ifadeler eşliğinde dans ettikleri görülüyor. Görüntülerde öğretmenlerinin de öğrencilere katılması dikkati çekti.

Görüntülerin yayımlanmasının ardından Boşnaklar, büyük tepki gösterdi.

Sırbistan'daki Vojvodina Müftüsü Muhamed Ziljkic, yaptığı açıklamada, çocukların yaptığı hareketi kınadıklarını ifade ederek, "Hoşgörülü insanlarıyla bilinen Novi Sad'da böyle bir olayın yaşanması beni derinden üzdü. Bir öğretmenin öğrencileri uyarmak yerine onlara bu şekilde eşlik etmesi şaşırtıcı." ifadesini kullandı.

Yetkili kurumların gerekli tepkiyi göstermesini talep eden Ziljkic, "Gerekli kurumların tepki göstermemesi durumunda ise çocuklarımızın güvenliğinden şüphe edecek, onları okuldan almak zorunda kalacağız." değerlendirmesine yer verdi.

İki yıl önce Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da bulunan bir okulda da Sırp öğrenciler, Çetnik kıyafetleri giyerek Boşnaklara hakaret etmişti.