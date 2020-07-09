Sırbistan'daki karantina protestolarına polis müdahalesi - Son Dakika

Sırbistan'daki karantina protestolarına polis müdahalesi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da önceki gün başlayan karantina protestoları dün de devam etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da önceki gün başlayan karantina protestoları dün de devam etti. Polis ve eylemciler arasında arbedeler yaşandığı ve polisin sert müdahalesi kameralara yansıdı.

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Sırbistan'da son günlerde artan koronavirüs (Covid-19) vakalarının ardından hükümetin aldığı sokağa çıkma yasağı kararı protestoların başlamasına neden oldu. Eylemciler parlamento binasına girmiş ve polisin sert müdahalesiyle çok sayıda kişi yaralanmıştı. Sırbistan hükümetinin koronavirüsü salgınıyla mücadele kapsamında aldığı tedbirleri protesto etmek için Salı günü başlayan gösteriler, dün gece de devam etti.

POLİSİN ŞİDDETİ KAMERALARA YANSIDI

Binlerce Sırp göstericinin hükümeti protesto etmek için tekrardan parlamento binasına girmek istemesiyle polisten biber gazıyla müdahale geldi. Çıkan arbedelerde çok sayıda kişi yaralandı.

43 POLİS, 20 EYLEMCİ YARALANDI

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç dün düzenlediği basın toplantısında, ülkede barışı ve huzuru kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Önceki gün protestolar sırasında 20'nin üzerinde kişi gözaltına alındığı ve 43 polis ile 20 eylemcinin yalandığı açıklanmıştı.

Sırbistan Karadağ, Koronavirüs, Belgrad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sırbistan'daki karantina protestolarına polis müdahalesi - Son Dakika
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