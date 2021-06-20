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Sırbistan'daki mühimmat fabrikasında bir ayda ikinci patlama: 3 yaralı - Son Dakika

Sırbistan'daki mühimmat fabrikasında bir ayda ikinci patlama: 3 yaralı

20.06.2021 15:47

Sırbistan'da bir askeri mühimmat fabrikasında bir ay içinde ikinci kez meydana gelen patlamada en az 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sırbistan'da bir askeri mühimmat fabrikasında bir ay içinde ikinci kez meydana gelen patlamada en az 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sırbistan'ın Cacak kentinde iki hafta önce çıkan yangın sırasında patlamaların meydana geldiği askeri mühimmat fabrikasında dün akşam saatlerinde yine patlama oldu. Patlama sonrasında çıkan yangın nedeniyle fabrikanın çevresindeki evler için tahliye emri verildi. Patlama sonucu fabrikada hasar oluştuğu ve biri kadın 3 işçinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, patlamaların ardından fabrikadan çıkan duman gökyüzünü kapladı.

Cacak Belediye Başkanı Milun Todoroviç, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sloboda tesisindeki patlama nedeniyle fabrika çevresinde yaşayan tüm vatandaşların acilen tahliye edilmesi gerekiyor. Tahliye yeri şehir stadyumu" ifadesini kullandı.

Sırp mühimmat üreticisi Sloboda tarafından işletilen fabrikada 4 Haziran'da peş peşe patlamalar olmuş, yakındaki evler için tahliye emri verilmişti. Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, patlamanın yol açtığı hasarın maliyetinin 2 milyon euro olduğunu açıklamıştı.

Sırbistan'daki en büyük mühimmat fabrikası olan Sloboda'da uçak, uçaksavar silahlar, el, tüfek ve tanksavar bombaları ile roketatarlar için mühimmat üretiliyor. Bin 900 çalışanı olduğu belirtilen şirket, üretiminin yüzde 90'ını ihraç ediyor. - BELGRAD

Sırbistan'daki mühimmat fabrikasında bir ayda ikinci patlama: 3 yaralı
Sırbistan'daki mühimmat fabrikasında bir ayda ikinci patlama: 3 yaralı
Sırbistan'daki mühimmat fabrikasında bir ayda ikinci patlama: 3 yaralı
Sırbistan'daki mühimmat fabrikasında bir ayda ikinci patlama: 3 yaralı

Sırbistan, Mühimmat, Patlama, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sırbistan'daki mühimmat fabrikasında bir ayda ikinci patlama: 3 yaralı - Son Dakika


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