Sırbistan'daki "Tamburica Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

NOVI Belgrad Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde bulunan Petrovaradin Kalesi'nde 19-21 Ağustos'ta düzenlenen "14. Tamburica Festivali", Sırp şarkıcı Sasa Matic'in konseriyle sona erdi.

Türkiye'nin dost ülke olarak katıldığı festivalin kapanış programında Brezilya, Romanya, Kuzey Makedonya, Slovenya, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan'dan festivale katılan çok sayıda sanatçı arasından en iyileri seçildi.

Slovenyalı "Dobrec" grubu "en iyi orkestra" ödülüne layık görülürken "en iyi yorumcu" ödülünü, "en iyi söz-müzik yazarı" ödülünün sahibi Hırvatistanlı Zoran Tairovic'in "Daljine" isimli parçasını seslendiren Hırvatistanlı Cecilija Babic aldı.

"En iyi erkek solist" ödülünün Bosna Hersekli Haime Nalic'e verildiği festivalde "en iyi kadın solist" ödülü de Brezilyalı Juliana Olm'un oldu. "En iyi söz yazarı" ödülü Sırbistanlı Jovan Adamov'a, "yaşam boyu başarı ödülü" Novi Sadlı Zoran Mulic'e, özel ödül de tambura geleneğinin korunmasındaki katkılarından ötürü Hırvatistanlı Branko Uvodic'e verildi.

Öte yandan Tamburica Festivali ile İzmir'de düzenlenen "Balkan Panorama Film Festivali" (BPFF) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında festivalin kapanış programına katılan BPFF Kurucusu ve Direktörü Sali Saliji Sallini, "Tamburica Festivali"nin Kurucusu ve Direktörü Jovan Pejcic'e başarılı iş birliğinden dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Festivalin gelecek yılki dost ülkesinin Avusturya olacağı açıklandı.