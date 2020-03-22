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Sırbistan'dan flaş iddia: "Obradovic, Fenerbahçe'den ayrılıyor"
6 saat önce
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic için Sırbistan'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic için Sırbistan'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
Haberde; Obradovic'in iki kez Fenerbahçe'nin teklifini reddettiğini ve sezon sonunda kulüpten ayrılacağı belirtildi.
Ayrıca Sırplar, Zalgiris Kaunas'ı çalıştıran Saras Jasikevicius'un Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:23
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