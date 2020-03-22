Sırbistan'dan flaş iddia: "Obradovic, Fenerbahçe'den ayrılıyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Sırbistan'dan flaş iddia: 'Obradovic, Fenerbahçe'den ayrılıyor' - Son Dakika Spor

Sırbistan'dan flaş iddia: "Obradovic, Fenerbahçe'den ayrılıyor"

6 saat önce

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic için Sırbistan'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sırbistan'dan flaş iddia:

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic için Sırbistan'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.


Haberde; Obradovic'in iki kez Fenerbahçe'nin teklifini reddettiğini ve sezon sonunda kulüpten ayrılacağı belirtildi.


Ayrıca Sırplar, Zalgiris Kaunas'ı çalıştıran Saras Jasikevicius'un Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddia edildi.

Sırbistan Karadağ, Ivan Obradovic, Malcolm Thomas, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:23 

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