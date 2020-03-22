Sırbistan'dan flaş iddia:

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic için Sırbistan'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.



Haberde; Obradovic'in iki kez Fenerbahçe'nin teklifini reddettiğini ve sezon sonunda kulüpten ayrılacağı belirtildi.



Ayrıca Sırplar, Zalgiris Kaunas'ı çalıştıran Saras Jasikevicius'un Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddia edildi.