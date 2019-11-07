Sırbistan'dan S-400 açıklaması: 'Paramız yok, almayacağız'
7 saat önce
Avrupa Birliği ile Rusya arasında hassas bir pozisyonda bulunan Balkan ülkesi Sırbistan Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini mali kaynak eksikliğinden dolayı satın almayacağını açıkladı.
Sırbistan, Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini "mali kaynak eksikliğinden dolayı" satın almayacak.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Sırp devlet televizyonu RTS'e verdiği demeçte, "Gördüğüm kadarıyla etkileyici bir sistem. Ama bunu satın alma gibi bir planımız yok. Çünkü otoyol inşaatları ve diğer birçok dev projeye yaptığımız yatırımlardan dolayı bunu ödeyecek paramız yok." açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:13
NATO'dan Türkiye açıklaması: Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasında kritik öneme sahip Burkina Faso'da maden şirketine ait araç konvoyuna saldırı: 37 ölü KKTC'de halk, Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesini istiyor ABD Başkanı Trump: Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptık, 13 Kasım'ı sabırsızlıkla bekliyorum