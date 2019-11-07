Son Dakika Haberleri: Sırbistan'dan S-400 açıklaması: 'Paramız yok, almayacağız'
Son Dakika Dünya Sırbistan'dan S-400 açıklaması: 'Paramız yok, almayacağız'

Sırbistan'dan S-400 açıklaması: 'Paramız yok, almayacağız'

7 saat önce

Avrupa Birliği ile Rusya arasında hassas bir pozisyonda bulunan Balkan ülkesi Sırbistan Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini mali kaynak eksikliğinden dolayı satın almayacağını açıkladı.

Sırbistan'dan S-400 açıklaması: 'Paramız yok, almayacağız', System.String[]

Sırbistan, Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini "mali kaynak eksikliğinden dolayı" satın almayacak.


Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Sırp devlet televizyonu RTS'e verdiği demeçte, "Gördüğüm kadarıyla etkileyici bir sistem. Ama bunu satın alma gibi bir planımız yok. Çünkü otoyol inşaatları ve diğer birçok dev projeye yaptığımız yatırımlardan dolayı bunu ödeyecek paramız yok." açıklamasında bulundu.

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Sırbistan Karadağ, S 400, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:13 
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