Sırbistan Devlet Başkanı Vuçiç'in telefonları bin 572 kez dinlenmiş - Son Dakika

Sırbistan Devlet Başkanı Vuçiç'in telefonları bin 572 kez dinlenmiş
07.03.2021 10:15
Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vuçiç ve ailesine ait telefonların toplam bin 572 kez dinlendiği açıklandı.
Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vuçiç ve ailesine ait telefonların toplam bin 572 kez dinlendiği açıklandı.
Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Aleksandar Vuçiç ve ailesinin telefonlarının birçok kez dinlendiğini ifade etti. Vulin uzun zamandır telefonların dinlenmesi konusunda istihbarat verileri topladıklarını belirterek, "Sırbistan İçişleri Bakanlığı, Vuciç ve ailesinin telefon konuşmalarının dinlendiğine yönelik somut kanıtlar topladı. Bu kanıtlar doğrultusunda Vuçiç ve ailesinin bin 572 kez telefonlarının dinlendiği tespit edildi" dedi. - BELGRAD
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