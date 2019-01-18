Son Dakika Haberleri: Sırbistan Devlet Başkanı Vucic: "Rus Gazını Türk Akımı Üzerinden Almak İstiyoruz"

Sırbistan Devlet Başkanı Vucic: "Rus Gazını Türk Akımı Üzerinden Almak İstiyoruz"

21 dakika önce

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Rus gazını Türk Akımı doğalgaz boru hattı üzerinden alma niyetinde olduklarını belirtti. Vucic, Belgrad’da bulunan Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısında, “Biz bugüne kadar gazımızı Ukrayna ve Moldova toprakları üzerinden alıyorduk, şimdi gazımızı Türk Akımı üzerinden, Bulgaristan toprakları üzerinden almak istiyoruz ve bunun için doğalgaz boru hattı inşa […]The post Sırbistan Devlet Başkanı Vucic: “Rus gazını Türk Akımı üzerinden almak istiyoruz” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Sırbistan Devlet Başkanı Vucic:
Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Rus gazını Türk Akımı doğalgaz boru hattı üzerinden alma niyetinde olduklarını belirtti.

Vucic, Belgrad'da bulunan Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısında, "Biz bugüne kadar gazımızı Ukrayna ve Moldova toprakları üzerinden alıyorduk, şimdi gazımızı Türk Akımı üzerinden, Bulgaristan toprakları üzerinden almak istiyoruz ve bunun için doğalgaz boru hattı inşa ediyoruz" dedi.

Sırbistan'ın, Türk Akımı boru hattının toprakları üzerinden geçmesi için her şey yaptığını söyleyen Vucic, Rus gazı fiyatının piyasadaki en iyi teklif olduğunu kaydederek şunu dedi: "Dün, dünyanın neresinden gaz alabileceğimiz konusunda birçok hikaye dinledim ama şu ana kadar Rus gazından başka bir gazın tek bir metreküpünü bile göremedim. Fiyatı iki kat daha fazla olan sıvılaştırılmış gazdan bahsettiler bana. Ama neden iki kat daha fazla ödeyelim? Bunu yapamayız ve yapmayacağız da. Biz, bize en uygun fiyattan gaz almak istiyoruz ve piyasadaki en iyi gaz Rusya'nın".

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:15 

Sırbistan Karadağ, Sektörel
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