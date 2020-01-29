Sırbistan düzensiz göçmenler için

Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic, ülkesini de etkileyen göçmen krizine ilişkin, "Sırbistan'ın düzensiz göçmenlerin park alanı haline gelmesine izin verilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Ülke medyasına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dacic, Avrupa Birliği'nden (AB) göçmen krizine ilişkin ortak bir politika izlemesini talep ettiklerini belirterek, "Ama AB'nin öyle bir politikası yok. Her ülke kendi adına karar verip ona göre hareket ediyor." dedi.

Bazı düzensiz göçmenlerin dün Sırbistan'dan Macaristan'a girmesi üzerine Macar polisinin havaya ateş açmasına da değinen Dacic, "Sırbistan'ın göçmenler konusundaki tutumu, Macaristan ya da Vişegrad Grubu'ndaki diğer ülkelerden daha farklı. Onların göçmenlere karşı tavrı çok sert." diye konuştu.

Sınırdaki olayda ülkesinin doğru hareket ettiğini söyleyen Dacic, "Sırbistan'ın düzensiz göçmenlerin park alanı haline gelmesine izin verilmeyecek. Sınırdaki durumu takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dacic, göçmen krizi noktasında her şeyin Türkiye ile AB arasındaki ilişkilere bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Sırbistan'da, 4 bin 300'ü göçmen merkezlerinde kalanlar olmak üzere 5 bin civarında düzensiz göçmen olduğu tahmin ediliyor.