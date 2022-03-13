Sırbistan, eleştiriler üzerine Rusya'ya uçak seferlerini günlük bire düşürdü - Son Dakika

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya'ya yapılan uçak seferi sayısını günde bire düşüreceklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Vucic, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili özel Pink Televizyonu'na yaptığı açıklamada, başkent Belgrad'dan Rusya'ya günlük uçak seferi sayısının bire indirildiğini belirtti.

Vucic, ülkesinin hava sahasını Rus uçaklarına açık bırakan birkaç Avrupa ülkesinden biri olduğu yönündeki uluslararası toplumun eleştirilerine ilişkin "Sırbistan'a yapılan eleştirilerin sonu gelmiyor." ifadesini kullandı.

Bu tartışmaların "küçük ve değersiz" olduğunu dile getiren Vucic, " Moskova'ya uçuşları günde bire indirdik, umarım artık mutlu olmuşlardır." dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) üyelerinin Rusya'ya uçuşlarını durdurup, hava sahalarını Rus uçaklarına kapattığı dönemde Air Serbia'nın Moskova'ya yaptığı seferleri ikiye katladığını belirterek "Avrupa'da sadece Sırbistan, hava sahasını Rus uçaklarına kapatmadı. Ukraynalıların kanıyla para kazanmak AB'ye girmeye aday bir ülkeye yakışmaz." ifadesini kullanmıştı.

Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasına yaptırım olarak hava sahalarını Rusya'ya kapatmıştı.

Sırbistan'ın ulusal hava yolu şirketi Air Serbia, Rusya seferlerini daha büyük uçaklarla yapmaya başlamış ve sefer sayısını artırmıştı.???????