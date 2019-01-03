Sırbistan, Enerji Güvenliğini Türkakım ile Arttırma Şansına Sahip"
54 dakika önce
Sırbistan, TürkAkım ile doğalgazda transit ülke olma ve bundan önemli miktarda kazanç elde etmenin yanı sıra kendi enerji güvenliğini artırma şansına sahip olacak. Sırbistan Maden ve Enerji Bakanı Aleksandar Antiç, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı’nı inşa etme projesine katılarak Sırbistan’ın bir transit ülke olma ve bundan önemli miktarda kazanç elde etmenin yanı sıra kendi enerji güvenliğini […]The post “Sırbistan, enerji güvenliğini TürkAkım ile arttırma şansına sahip” appeared first on Enerji Enstitüsü.
Sırbistan
, TürkAkım ile doğalgazda transit ülke olma ve bundan önemli miktarda kazanç elde etmenin yanı sıra kendi enerji güvenliğini artırma şansına sahip olacak.
Sırbistan Maden ve Enerji Bakanı Aleksandar Antiç, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nı inşa etme projesine katılarak Sırbistan'ın bir transit ülke olma ve bundan önemli miktarda kazanç elde etmenin yanı sıra kendi enerji güvenliğini artırma şansına sahip olduğunu söyledi.
Antiç, Gastrans tarafından inşa edilen ve Sırbistan - Bulgaristan
sınırından Macaristan
sınırına kadar uzanan bir gazı boru hattı olduğunu belirterek Türkiye
'den Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan'dan Avusturya
'ya 10-15 milyar metreküplük Rus gazının ulaşmasını sağlayacağını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:45
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