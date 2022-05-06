Sırbistan eski meşihat başkanı Zukorlic'in mezarı açıldı - Son Dakika
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Sırbistan eski meşihat başkanı Zukorlic'in mezarı açıldı

06.05.2022 13:56
Sırbistan eski meşihat başkanı Zukorlic'in mezarı açıldı

Zehirlenmeye bağlı öldüğü ileri sürülen Sırbistan'ın eski meşihat başkanı Muamer Zukorlic'in mezarı, otopsi işlemlerinin yapılabilmesi için açıldı.

Zehirlenmeye bağlı öldüğü ileri sürülen Sırbistan'ın eski meşihat başkanı Muamer Zukorlic'in mezarı, otopsi işlemlerinin yapılabilmesi için açıldı.

Zukorlic'in mezarının açılma işleminin Sırbistan, Bosna Hersek ve Almanya'dan adli uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından takip edildiği ve Bosna Hersek Devlet Savcılığınca denetlendiği belirtildi.

Otopsi işlemlerinin, resmi olmayan kaynaklara göre, Novi Pazar Devlet Hastanesinde yapılacağı iddia edildi.

Muamer Zukorlic zehirlendi iddiası

Zukorlic'in oğlu, Adalet ve Barış Partisi (SPP) Başkanı Usame Zukorlic, yaptığı açıklamada, iki farklı laboratuvardaki analiz sonuçlarının babasının doğal yollardan ölmediğini ortaya koyduğunu söylemişti.

Usame Zukorlic, bir laboratuvardan alınan sonuçların eski meşihat başkanının ağır metallerle zehirlenmiş olma ihtimalini, diğer laboratuvardan alınan sonuçların ise gıda zehirlenmesini işaret ettiğini belirtmişti.

Muamer Zukorlic, 6 Kasım 2021'de vefat etti

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin müftüsü ve eski meşihat başkanı Muamer Zukorlic, Novi Pazar'daki İsa Bey Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım 2021'de yaşamını yitiren 51 yaşındaki Zukorlic'in cenaze namazını, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic kıldırmıştı.

Sırbistan'da Adalet ve Barış Partisinin (SPP) Genel Başkanlık görevini de yürüten Zukorlic, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nden mezun olduktan sonra yüksek öğrenimini Cezayir'de tamamlamıştı.

Zukorlic, 2019'da Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanlığı için aday olmuş, Sırbistan Meclisinde de milletvekili olarak görev yapmıştı.

Sırbistan eski meşihat başkanı Zukorlic'in mezarı açıldı
Sırbistan eski meşihat başkanı Zukorlic'in mezarı açıldı
Sırbistan eski meşihat başkanı Zukorlic'in mezarı açıldı
Sırbistan eski meşihat başkanı Zukorlic'in mezarı açıldı

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Sırbistan, Almanya, Adalet, Otopsi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan eski meşihat başkanı Zukorlic'in mezarı açıldı - Son Dakika


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