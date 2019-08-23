Son Dakika Haberleri: Sırbistan, Finlandiya'ya şans tanımadı
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Sırbistan, Finlandiya'ya şans tanımadı

36 dakika önce

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 1. Gün mücadelesinin ilk maçında Sırbistan, Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti.

Sırbistan, Finlandiya'ya şans tanımadı, System.String[]

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 1. Gün mücadelesinin ilk maçında Sırbistan, Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti.


Ankara Arena'da oynanan mücadeleyi Sırbistan, 25-17, 25-15, 25-17'lik setlerle Finlandiya karşısında üstünlük sağlayarak grup maçlarına galibiyetle başladı. Az sayıda Finlandiya taraftarı ise 30 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'na katılmanın coşkusunu doyasıya yaşadı.


Salon: Ankara Arena


Hakemler: Bogdan Laurentiu Stoica, Juraj Mokry


Sırbistan: Velikovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic, Blagojevic, Mirkovic, Bjelica, Aleksic, Milenkovic, Pusic (L), (Silvijia Popovic)


Finlandiya: Alanko, Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Esko, Bjerregard, Karhu, Czakan, Riikila, Kylmaaho, Pihlajamaki, Koskelo (L), (Sievanen)


Setler: 25-17, 25-15, 25-17


Süre: 1 saat 12 dakika (24, 24,24) - ANKARA

Sırbistan Karadağ, Finlandiya, Ankara, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:52 Kaynak: İHA
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