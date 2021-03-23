Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Kokeza, mafya ilişkisi iddiaları nedeniyle istifa etti - Son Dakika

Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Kokeza, mafya ilişkisi iddiaları nedeniyle istifa etti

23.03.2021 00:07
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Kokeza, mafya ilişkisi iddiaları nedeniyle istifa etti, System.String[]

Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS) Başkanı Slavisa Kokeza, bir mafya mensubuyla ilişkisi olduğu yönündeki iddialar nedeniyle görevini bıraktı.

Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS) Başkanı Slavisa Kokeza, bir mafya mensubuyla ilişkisi olduğu yönündeki iddialar nedeniyle görevini bıraktı.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, Kokeza'nın istifa ettiği ve seçime kadar başkanvekili Marko Pantelic'in başkanlık görevini yürüteceği bildirildi.

Mayıs 2016'dan beri federasyon başkanlığı görevini yürüten Kokeza, organize suç örgütü mensubu ve tribün lideri Vlejko Belivuk ile ilişkisi olduğu iddiasıyla üç hafta önce sorgulanmıştı.

Kokeza, yayımladığı istifa mesajında, hakkındaki suçlamaları düşürmek için mücadele etmeye hazır olduğunu belirtip, 2022 FIFA Dünya Kupası eleme maçları öncesi Sırbistan Milli Takımı'na huzurlu bir ortam sunabilmek adına görevinden ayrıldığını dile getirdi.

Hakkındaki "tehlikeli yalanların" icra ettiği göreve zarar verdiğini kaydeden Kokeza, "Kendimi adaletin ve hakikatin hizmetine koymak amacıyla Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden çekiliyorum." ifadelerini kullandı.

Futbol Federasyonu, Marko Pantelic, Sırbistan, İstifa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Kokeza, mafya ilişkisi iddiaları nedeniyle istifa etti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Güzel modele ahlaksız teklif! Dünyaca ünlü tenisçiyi baştan çıkarması istendi DSÖ: AstraZeneca salgın sürecinde kar elde etmeyen tek şirket Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'nın basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı ABD'de bir şirket 24 saat boyunca ekrana bakmayacak kişilere 17 bin lira verecek Moody's'ten kritik Türkiye değerlendirmesi: Sürpriz TCMB başkanı değişikliği not baskısını artırır Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan doktor tutuklandı
Galatasaray, Crystal Palace'ta forma giyen Patrick Van Aanholt'a 3 yıllık sözleşme önerdi Galatasaray, Crystal Palace'ta forma giyen Patrick Van Aanholt'a 3 yıllık sözleşme önerdi         
00:11
AB, Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi: Yaza kadar takip edeceğiz AB, Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi: Yaza kadar takip edeceğiz         
23:35
Küçücük kızı taciz eden yaşlı adam, mahalleliyi ayağa kaldırdı Küçücük kızı taciz eden yaşlı adam, mahalleliyi ayağa kaldırdı         
23:25
Evinde ölü bulunan Beyzanur'un kocası tutuklandı Evinde ölü bulunan Beyzanur'un kocası tutuklandı         
23:07
Orlando Bloom'dan cinsel hayatıyla ilgili samimi itiraf Orlando Bloom'dan cinsel hayatıyla ilgili samimi itiraf         
22:43
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına yüzde 47 zam Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına yüzde 47 zam         
21:42
Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı         
21:19
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mart günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 22 bin 216 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Mart günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 22 bin 216 yeni vaka tespit edildi         
21:00
Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı         
20:42
AK Partili Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı'na tepki: Bu mecrada olmanızın kimseye faydası yok AK Partili Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı'na tepki: Bu mecrada olmanızın kimseye faydası yok         
20:14
Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı         
19:01
Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı         
17:48
Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü         
15:39
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 00:17:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Kokeza, mafya ilişkisi iddiaları nedeniyle istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei