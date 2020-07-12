Sırbistan geneline yayılan hükümet karşıtı protestolar sürüyor - Son Dakika

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin açıklanmasının ardından başlayan, ancak ülke geneline yayılarak geniş katılımlı hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler 5 gündür sürüyor.

Belgrad'daki gösterinin merkezi yeniden ulusal meclis binası önündeki meydan olurken, olaysız geçen protestoya katılan Belgradlılar, attıkları sloganlar ve taşıdıkları dövizlerle hükümete tepki gösterdi.

Önceki gece olaylı geçen ve polisin müdahalesi ile dağıtılan gösteri dün akşam sakin devam ederken, küçük bir grubun dışındaki göstericilerin gece yarısı öncesi dağılmaya başladığı gözlendi.

Nis şehrindeki gösteriye katılan eylemciler, Belgrad ile Nis arasındaki otoyolu kapatma girişiminde bulunsa da şehirden çıkamadan polis tarafından engellendi. Polis kordonu önünde oturma eylemi yapan göstericiler, kordonun önüne çiçek ve Sırbistan bayrağı bıraktı.

Güvenlik güçlerine "Biz aynı milletteniz" ve "Kalkanlarınız indirin" mesajı veren göstericiler, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve hükümet karşıtı sloganlar attı.

Novi Sad şehrinde de olaysız protesto yürüyüşü düzenlenirken, organizatörler yarın şehirde gösteri olmayacağını, ancak isteyenlerin Belgrad'daki protestoya katılabileceğini bildirdi.

Krusevac, Cacak, Vranje ve Zrenjanin gibi şehirlerde de gösteriler düzenlendi.

Ülke medyasında çıkan haberlerde, farklı talepleri olduğu öğrenilen göstericilerin uzlaştıkları temel konunun ise hükümetin istifa etmesi olduğu aktarıldı.

Gösteriler 7 Temmuz'da başlamıştı

Cumhurbaşkanı Vucic'in ülkedeki Kovid-19 vakalarının yeniden artması üzerine Belgrad'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamasının ardından binlerce kişi 7 Temmuz Salı günü meclis binası önünde toplanarak kararı protesto etmişti.

Binaya zorla girmeye çalışan göstericiler ile polis arasında arbede yaşanırken, göstericiler gece boyunca süren protestonun ardından polisin güç kullanması üzerine geri çekilmişti.

İkinci gününde diğer şehirlere yayılan gösterilerde çok sayıda polis ve gösterici yaralanmıştı.

Önceki gece de olaylı geçen protestolarda 70'ten fazla göstericinin gözaltına alındığı, 19 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.